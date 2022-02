Het is nog altijd koud en nat buiten. Kortom, films kijken op Netflix is het devies en ook in februari 2022 zit je goed.

We vallen maar meteen met de deur in huis. Februari 2022 is niet bepaald de lekkerste maand als het gaat om nieuwe films op Netflix. De Amerikaanse streamingdienst voegt zeker een aantal nieuwe titels toe, maar het is niet een heel uitgebreid lijstje. Hopelijk komt dit verder op in het jaar wat beter op orde, want dit is niet heel overtuigend. Desalniettemin behandelen we hier het lijstje, zodat je weet wat je deze maand zoal kunt verwachten qua films op de dienst.

Mijn beste vriendin Anne Frank – 1 februari

Gebaseerd op de ware vriendschap tussen Anne Frank en Hannah Goslar, van het door de nazi’s bezette Amsterdam tot aan hun schrijnende reünie in een concentratiekamp.

Wonder – 1 februari

Zijn hele leven heeft hij thuisonderwijs gehad. Nu gaat een jongen met een afwijkend gezicht naar een gewone school en moet hij vrienden maken onder zijn pestkoppen.

Top Gun – 1 februari

Een combinatie van actie en romantiek maakte deze film tot de kaskraker van de jaren 80. Maverick wordt aangenomen bij Top Gun, de eliteschool van de Marine.

Hors Normes – 10 februari

Een man die een centrum runt voor jonge mensen met autisme, worstelt met complexe gevallen, crisissen en druk van de inspectie. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Anne+ de film – 11 februari

Onder druk om haar roman af te maken en om voor haar relatie naar Montreal te verhuizen, zoekt een queer millennial in Amsterdam naar wat ze wil in het leven.

En dat waren ze. De beste films op Netflix in februari 2022!