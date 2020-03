De beste films op Netflix in maart

Deze films verschijnen deze maart op Netflix en zijn de moeite van het kijken waard.





Iedere maand brengt Netflix nieuwe films en series naar zijn bibliotheek. In dit artikel lichten we de films van maart uit. Het is weer een topper van een lijstje geworden, al zeggen we het zelf. Zo verschijnt deze maand bijvoorbeeld de oorlogsklassieker Saving Private Ryan op Netflix. Je lachspieren mogen aan het werk voor Dumb and Dumber. En wat te denken van de actieknaller The Matrix Reloaded? Het complete overzicht zie je hieronder.

1 maart – Saving Private Ryan

Acht Amerikaanse Army Rangers dringen het door Duitsers bezette gebied binnen tijdens de Tweede Wereldoorlog om een soldaat te vinden wiens drie broers zijn gedood.

1 maart – Dumb and Dumber

Een stel dwaze domme vrienden reizen het hele land af om een koffertje met cash aan de rechtmatige eigenaar af te leveren.

1 maart – The Matrix Reloaded

De groep moet Zion beschermen. Deze laatste, door mensen beheerde buitenpost is het doelwit geworden van de machines die verantwoordelijk zijn voor de Matrix.

1 maart – The Matrix Revolutions

In het laatste deel van de Matrix-trilogie zit de bewusteloze Neo gevangen in een metrostation in een gebied tussen de Matrix en de wereld van de machines.

1 maart – Dirty Harry

Wanneer een gek met de bijnaam ‘The Scorpio Killer’ San Francisco terroriseert, krijgt de keiharde agent Harry Callahan opdracht de psychopaat op te sporen.

1 maart – Spider-Man: Far From Home

Zelfs je aardige superheld van om de hoek is weleens aan vakantie toe. Maar op schoolreis in Europa moet Peter Parker door en nieuwe dreiging razendsnel in actie komen.

5 maart – Mission: Impossible – Fallout

Ethan Hunt en zijn team moeten na een mislukte missie samenwerken met de CIA om de wereld te behoeden voor een nucleaire ramp.

11 maart – Scooby-Doo! And The Gourmet Ghost

De tienerspeurneuzen gaan op een onvergetelijk avontuur naar New England, waar ze een spookachtige historische koloniale herberg onderzoeken die is omgebouwd tot een ultramodern, culinair resort.

12 maart – LEGO DC Comics Super Heroes: Aquaman: Rage of Atlantis

Aquaman moet in ‘LEGO DC Comics Super Heroes: Aquaman – Rage of Atlantis’ vechten tegen vijanden in de lucht, op het land en in de diepte van de zeven zee├źn, samen met wat hulp van The Justice League.

20 maart – Angel Has Fallen

Secret Service Agent Mike Banning (Gerard Butler) wordt beschuldigd van een poging tot moord op de president en moet zijn eigen collega’s en de FBI zien te ontlopen terwijl hij de echte dreiging probeert te ontmaskeren.

31 maart – Django Unchained

Django Unchained speelt zich af in het Zuiden van Amerika, twee jaar voor het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog. Django (Jamie Foxx) is een slaaf wiens brute geschiedenis hem in contact brengt met Dr. King Schultz (Christoph Waltz), een Duitse premiejager. Schultz heeft net de jacht geopend op de moordlustige Brittle Brothers, een premie die hij alleen kan bemachtigen met de hulp van Django. Schultz koopt Django en belooft hem vrij te laten zodra de Brittle Brothers gevangen zijn, levend of dood.