De beste films op Netflix in mei 2021 - Apparata

Welke nieuwe films zijn allemaal te zien op Netflix in mei 2021? Dit is het overzicht voor deze maand.

Als filmliefhebber heb je weer zat nieuwe dingen te ontdekken op Netflix. Althans, als je ze allemaal nog niet gezien hebt natuurlijk. De Amerikaanse streamingdienst voegt namelijk 11 nieuwe films toe deze maand. Niet elke titel zal je wellicht aanspreken. Er zal echter vast wat tussenzitten dat je wel leuk lijkt. Dit zijn de nieuwe films op Netflix in mei 2021!

F*ck de liefde – 4 mei

Te midden van verschillende huwelijksproblemen komen de levens en liefdesverhalen van diverse mensen samen. Ze zoeken nieuwe partners en andere aantrekkelijke kansen.

Love Actually – 16 mei

Deze romantische comedy vertelt 10 met elkaar verweven Londense liefdesverhalen in de aanloop naar Kerstavond.

Penguins Of Madagascar: The Movie – 16 mei

Pinguïnspionnen Skipper, Kowalski, Rico en Junior werken samen met de geraffineerde agenten van de Noorderwind om het boosaardige genie Octavius Brak te verslaan.

Pitch Perfect – 16 mei

Deze muzikale comedy gaat over de wereld van a-capellagroepen die het opnemen tegen elkaar in een zinderende wedstrijd.

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind – 16 mei

Joels vriendin heeft haar herinneringen aan hun tumultueuze relatie laten wissen. Wanhopig neemt hij contact op met de uitvinder van het proces, Dr. Howard Mierzwiak.

Fifty Shades of Grey – 16 mei

De jonge studente Anastasia begint een affaire met zakenman Christian. Zijn seksuele voorkeuren balanceren op het randje van plezier en pijn.

Shark Tale – 16 mei

De arme vis Oscar doet alsof hij een haaiendoder is en wordt beroemd. De vraag is of hij wel gelukkig zal zijn met al zijn nieuw verworven rijkdom.

American Made – 17 mei

Een drugsmokkelende piloot wordt door de CIA gerekruteerd als informant, en gebruikt vervolgens zijn contacten bij de overheid om cocaïne te smokkelen voor Pablo Escobar.

The Last Days – 19 mei

Kantoormedewerker Marc speurt naar voedsel in een gebouw in het centrum van Barcelona dat is geteisterd door een rampzalige gebeurtenis. Hij wordt naar de kelder geleid om te helpen bij het graven van een tunnel, maar veroorzaakt bijna de instorting ervan als hij in paniek raakt over het lot van zijn vriendin Julia. Die op het moment van de ramp in zijn appartement verbleef..

Girls Trip – 24 mei

Vier studievrienden gaan uit hun dak tijdens een dronken reüniereis naar het jaarlijkse Essence Festival in New Orleans, dat de kracht van hun vriendschap op de proef stelt.

En dat waren de films op Netflix in mei 2021. Veel kijkplezier!