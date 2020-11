De beste films van Netflix in november - Apparata

Welke nieuwe films op Netflix zijn in de november de moeite waard om te kijken?

Het aanbod van nieuwe films in november op Netflix is niet briljant. Toch hebben we een lijstje gemaakt van de films die wel de moeite zijn en die door Netflix zijn opgenomen in het aanbod van deze maand. Je moet het in november van romantische komedies en kerstfilms hebben. Zo, en nu gauw door naar december, hopende op een beter aanbod van films op Netflix!

Magic Mike XXL – 1 november

Drie jaar na zijn pensionering wil de mannelijke stripper Mike samen met de hunks van de Kings of Tampa nog een laatste kans maken op de titel in Myrtle Beach.

The Lucky One – 1 november

Oorlogsveteraan Logan gaat op zoek naar de vrouw achter de glimlach op de foto die zijn lot bepaalde tijdens zijn verblijf in Irak.

Little Women – 1 november

Rond 1860 is een schrijfster vastbesloten om haar eigen weg te vinden. Ze blikt terug op moeilijke, maar dierbare tijden met haar drie pittige zusjes en een goede vriend.

Almost Christmas – 11 november

De vier volwassen kinderen van een weduwnaar keren voor de eerste kerst na hun moeders dood terug naar het ouderlijk huis. Ze brengen veel drama en onrust met zich mee.