De beste NSFW sexting apps

Net op zoek naar iets ‘meer’ in texting apps? Wij hebben de beste sexting apps voor je op een rijtje gezet.

Veel mensen zitten niet te wachten om naar de kroeg te gaan om daar iemand aan de haak te slaan. Natuurlijk, er zijn daar al veel apps voor. Daarom zijn er al heel veel dating apps. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel eens behoefte aan wat meer. En soms willen we dat gewoon lekker simpel doen, zonder iemand persoonlijk te ontmoeten. Et voilà, daarom zijn er sexting apps.

Sexting apps

Het is allemaal niet zo moelijk: sexting is het sturen van pikante foto’s of berichten naar één of meer mensen. Er zijn apps die hier specifiek voor gemaakt zijn, maar ook apps die ervoor gebruikt worden die in eerste instantie niet die intentie hadden. Het is wel belangrijk om goed de voor,- en nadelen te weten hiervan. Je schunnige berichten mogen natuurlijk niet in de verkeerde handen vallen.

Weet dus goed dat je privacy nooit 100% beschermd is. Screenshots blijven mogelijk. Loop ook niet te hard van stapel en deel niet alles. Of in ieder geval niet gelijk. Wees er altijd van bewust dat het internet alles op kan slaan.

Beste apps

Oké, komen we nu bij de apps die je hiervoor kan gebruiken. Er zijn er heel veel van, wij hebben er drie uitgepikt.

AdultFriendFinder

Dit is echt niet een datingsite. Het is compleet gericht op seks. Wees dus geen angsthaas! Ben je dit wel, neem dan een andere app. En dat is ook het grootste voordeel van deze app: alles schreeuwt om seks, je vindt dus heel gemakkelijk iemand die hetzelfde doel voor ogen heeft.

Een nadeel kan zijn is dat er gelijk veel naaktheid is. Niet voor preutse mensen dus of beginners. Je betaalt ook voor alle seksuele inhoud, en dat kan best oplopen. Er zijn ook geen echte beveiligings- of privacymaatregelen, dus het is echt aan jou om jezelf te beschermen.

Snapchat

Dit is zo’n app die er eigenlijk niet voor bedoeld is, maar er wel voor gebruikt wordt. Maar de app wordt vanaf de lancering er al voor gebruikt. Je kunt alle filters en verhalen over beroemdheden toevoegen die je wilt, maar Snapchat is nog steeds een geweldige sexting-app. De belangrijkste originele functie van de app stelt je in staat om foto’s naar andere gebruikers te sturen die binnen een paar seconden automatisch verdwijnen. Bovendien heeft de app ook een functie die de afzender op de hoogte stelt als de ontvanger een screenshot van zijn foto maakt.

Het nadeel: er zitten mensen op die hier helemaal niet op zitten te wachten. Zoek dus goed uit of iemand voor sexting open staat. Iets anders, de screenshot melding is leuk. Maar je voorkomt er niet mee dat je afbeelding misbruikt wordt.

Plenty of Fish

Plenty of Fish heeft echt alle ingrediënten voor een geweldige sexting-app. Allereerst is het gerapporteerde geregistreerde gebruikersbestand meer dan 150 miljoen wereldwijd, met 57 miljoen verbindingen per week. De kans is groot dat je iemand vindt, zeker omdat je je voorkeuren goed en specifiek kan instellen. Er zijn ook pas nieuwe functies bijgekomen, zoals video daten en streamen naar een groep.

Een nadeel kan zijn is dat het aanmeldingsproces lang duurt. Tevens moedigt de app aan om langdurige interacties aan te gaan. En misschien zoek je dat juist niet.