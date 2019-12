De controller van de PlayStation 5 ziet er op basis van patenten zo uit [renders]

We zien ook gelijk details van de dev. kit en Sony bevestigt wat de PS 5 NIET gaat kosten.

Eerder wist men op basis van informatie van ‘insiders’ al te melden dat de prijs van de PlayStation 5 $ 499,- zou bedragen. In een ander rapport werd een prijs van liefst 900 Britse ponden genoemd. Hoewel Sony voor zover bekend nooit op het eerste bedrag heeft gereageerd wist zij deze keer niet hoe snel zij dit hoge prijskaartje moest ontkennen. Met het even simpele als mysterieuze: “dit is geen bekendmaking van Sony” werd de suggestie verworpen.

Op basis van de dev. kits die zowel voor de PlayStation 5 als de Xbox Project Scarlett zijn verzonden lijkt Sony aan kop te gaan in de strijd om de favoriete console van gamers. Na een eerder lek was er echter veel kritiek op de nieuwste controller, die eveneens ‘gelekt’ zou zijn. Om elk misverstand uit te sluiten ging de digitale ontwerper Giuseppe Spinelli aan de slag met de patenten die Sony voor de nieuwe controller met Dualshock 5 heeft ingediend. Het resultaat zie je in deze render.

Toen hij met de patenten in de weer was heeft hij op basis van die patenten ook de inmiddels door Sony bevestigde dev. kit van de PlayStation 5 onder de loep genomen. De resultaten zie je in dit filmpje.

Of alle details en door Spinelli bedachte toepassingen ook echt verwerkt zullen worden zien we als de PlayStation 5 officieel gepresenteerd wordt. Volgens geruchten bereidt Sony hiervoor een evenement in februari voor.