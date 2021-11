De crypto- bubbel is de grootste ooit!

Er gaat veel geld om in crypto’s en er wordt gevreesd door deskundigen dat het de grootste bubbel ooit is.

Een van die deskundigen is aardig beroemd. Dit is namelijk ‘Big Short’-belegger Michael Burry en hij zegt: ‘Ik heb nog nooit short gegaan op een crypto’. En hij waarschuwt voor de grootste bubbel. Hij bedoeld hiermee dat hij nog nooit heeft ingezet op een daling van een crypto. Dit deed hij wel bij de financiële crisis met onder andere valuta. Hierdoor werd hij rijk.

Crypto- bubbel grootste ooit

Beroemd investeerder en oprichter van de particuliere investeringsmaatschappij Scion Asset Management, Michael Burry, heeft op Twitter bevestigd dat hij nooit short is gegaan op welke cryptocurrency dan ook. Vertrouwen in de crypto’s onder grote beleggers is er dus nog steeds. Momenteel is hij van Twitter af, na een aanvaring met Elon Musk.

Burry is vooral bekend als de eerste belegger die de Amerikaanse subprime-hypotheekcrisis tussen 2007 en 2010 voorzag en ervan profiteerde. Hij wordt geprofileerd in “The Big Short”, een boek van Michael Lewis over de hypotheekcrisis, dat werd omgezet in een film met Christian Bale in de hoofdrol. Hij zegt dat dit zijn derde bubbel is dat hij meemaakt. En het is de grootste ooit.

Crash

Hij waarschuwde al eerder voor “de moeder van alle crashes”. Als crypto’s miljarden in waarde afnemen, dan zullen de verliezen de grootte van landen benaderen. Dit is onhoudbaar en heeft vergaande consequenties. Hij zegt dat de geschiedenis niet is veranderd en dat we weer in een bubbel leven. En ooit, dan knapt het.

De Big Short-belegger is niet de enige die een verwoestende bubbel voorspelt. Eerder deze maand zei miljardair-investeerder Stan Druckenmiller dat alles in een bubbel zit. “Crypto, meme-aandelen, kunst, wijn, aandelen… Deze bubbel zit in alles, elk bezit op de planeet”, waarschuwde hij. En daarom is het zo gevaarlijk. En we weten niet wat de mogelijke gevolgen zijn.