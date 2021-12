De echte ‘Wolf of Wall Street’ waarschuwt voor investeren in Dogecoin

Jordan Belfort is de echte ‘Wolf of Wall Street en waarschuwt nu mensen om te investeren in Docecoin en Shiba Inu cryptocurrencies.

De voormalige effectenmakelaar, wiens memoires werden verfilmd met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, heeft gewaarschuwd voor investeringen in meme-cryptocurrencies. Denk hierbij aan Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB). Belfort legde uit dat “mensen profiteren van een niet-gereguleerde markt”. En benadrukte dat “hoe eerder regeringen ingrijpen, hoe beter het is voor crypto.” Opvallend voor iemand die altijd net een beetje buiten de regels werkte.

Wolf of Wall Street waarschuwt voor Dogecoin

Het advies van The Wolf of Wall Street over Dogecoin en Shiba Inu cryptocurrencies heeft beleggers gewaarschuwd om geld te steken in meme-cryptocurrencies. Dit deed hij in een interview met The Sun. Hij zegt daarin: “Ik ben een fan van blockchain. Maar er is veel onzin, veel shit-munten die geen doel dienen en er alleen zijn om mensen van hun geld te scheiden”.

Je hoort gekke verhalen over mensen die miljoenen en miljarden verdienen. Maar voor zo’n persoon zijn er 10.000 of 100.000 mensen die kapot gaan door Shiba Inu… Het is geen goede investering. Aldus de investeerder.

Regels

Belfort voegde toe: “Mensen profiteren van een niet-gereguleerde markt en creëren shit-munten die geen waarde hebben en geen nut hebben.” Zowel Dogecoin als Shiba Inu zijn de afgelopen maanden enorm populair geworden. Veel mensen hebben er veel geld aan verdiend, maar naast deze munten komen nog meer twijfelachtige munten op de markt. Belfort haalde vervolgens uit naar crypto-investeringsprogramma’s en verklaarde dat “gewetenloze mensen de munten starten en een chatroom binnengaan en dingen zeggen die illegaal zijn.”

Hij benadrukte: “Mensen moeten serieus de gevangenis in – ze zijn niet legaal bezig. Het is onmogelijk dat ze ooit zullen werken… Ik vermoed dat iemand uiteindelijk voor dit spul zal worden aangeklaagd.”