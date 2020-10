De eerste gratis PS5 game voor november - Apparata

Ook de PlayStation 5 krijgt gratis PlayStation Plus games. Dit is de gratis game voor de PS5 in november.

Een jarenlange traditie van Sony is het maandelijks beschikbaar stellen van gratis games via PlayStation Plus. Gelukkig gaat het bedrijf met de komst van de PS5 daar niet mee stoppen. Sterker nog, de Japanse firma heeft vandaag bekendgemaakt welke gratis game je in november kunt verwachten.

Het gaat hier om de gloednieuwe game Bugsnax. Iedereen met een PlayStation 5 en een abonnement op PlayStation Plus komt in aanmerking voor het gratis spel. Sowieso hoef je in november geen zorgen te maken welke games je gaat spelen op de PS5. Met een Plus-abonnement krijg je op de dag van release toegang tot een scala aan PS4-games. Deze maken deel uit van de nieuwe PlayStation Plus Collection.

Als je Bugsnax overweegt, dan moet je deze gauw veiligstellen. Je krijgt tot en met 4 januari 2021 de tijd om het spel toe te voegen aan je bibliotheek. Daarna verdwijnt deze mogelijkheid. Let wel, je hebt altijd een PlayStation Plus abonnement nodig om deze gratis PS5 game te kunnen spelen.

Bugsnax is geen PS5 exclusieve game. Het spel komt ook naar PlayStation 4 en PC. Voor die versies zul je wel gewoon moeten betalen.