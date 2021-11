De Evercade VS is een echte retro-gaming console!

Evercade

Retro-gaming is leuk. En daarvoor is er de nieuwe Evercade VS die het geheel naar een nieuwe hoogte brengt (en goedkoop is).

Een paar jaar geleden zat het retro- gamen in een flow. Want iedereen wilde toen een retro- console en alle grote spelers deden zowat mee. Vaak met een specifieke game, waarbij de producenten allemaal ‘mini’ -versies van hun meest iconische consoles hebben uitgebracht.

Retro-gaming

En toen was er in 2020 Evercade. Een verfrissende andere kijk op het nieuwe, maar oude console-idee. In plaats van een “mini” -versie van vintage hardware, was het een nieuwe handheld die cartridges bevat. Elke cartridge bevatte een verzameling klassieke games van verschillende ontwikkelaars.

Het idee van potentieel onbeperkte games via echte cartridges was moedig (retro-gamers staan ​​er niet zo om bekend dat ze voor titels betalen). Maar toch, het idee moet zijn aangeslagen. Dit omdat het bedrijf al snel plannen onthulde voor een meer traditionele versie van de thuisconsole. Het apparaat is eindelijk hier en het biedt een paar interessante voordelen ten opzichte van zijn draagbare broer of zus.

Blaze

Evercade VS

De Evercade VS zoals het systeem wordt genoemd heeft hetzelfde formaat als de handheld, dus je hoeft niets opnieuw te kopen. In feite kun je op de ene spelen, je spel opslaan en het op de andere oppakken (net zoals je zou hopen, om eerlijk te zijn). Het is vermeldenswaard dat twee titels (beide Namco-collecties) vanwege licentieproblemen alleen compatibel zijn met de handheld.

Er zijn ook andere voordelen aan de home-based console. Met name ondersteuning voor multiplayer (maximaal vier spelers waar games dit ondersteunen), WiFi voor over-the-air updates en een kekke nieuwe interface. Je kunt de console al reserveren voor 129,- euro.