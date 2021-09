De features van de nieuwe iPhone

De belangrijkste features van de iPhone op een rijtje.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Vodafone

September is daar en dat betekent betekend een nieuwe iPhone. We zetten de nieuwe features in dit artikel voor je op een rijtje. De nieuwe iPhone 13 heeft uiteraard vernieuwde eigenschappen in vergelijking met de vorige versies. De smartphone is verkrijgbaar in diverse kleuren, zoals roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en iets later ook rood.

Hieronder een paar van de upgrades van de nieuwe iPhone 13.

Display

De verversingssnelheid van het scherm aanzienlijk verbeterd en uitgerust met snelheden tot 120Hz. Dankzij deze uitrusting, worden de afbeeldingen op het telefoonscherm soepeler en mooier, waardoor ze vloeiender in elkaar overgaan. Hierbij kun je denken aan swipen en scrollen op het scherm. De vorige versies zijn uitgerust met 60Hz qua verversingssnelheid van de schermafbeeldingen, dus de nieuwe iPhone heeft aanzienlijk een verbetering!

Camera

Bij elk nieuw exemplaar qua telefoon zijn verbeteringen op te noemen omtrent de camera opties. Zo is er een upgrade van de groothoekcamera, waardoor foto’s bij weinig licht en bij weinig afstand (macro-fotografie!) er beter uit komen te zien. Ook is sprake van een telefotocamera met meer zoom-mogelijkheden die verbeterd is ten opzichte van oudere modellen. Daarnaast is de diepteperceptie geavanceerder. Dat wordt vooral zichtbaar bij het filmen in portretmodus. Hiermee is het mogelijk om tijdens (of na) het filmen te wisselen van focus, waardoor de rest er iets onscherper uit komt te zien.

Batterij

De nieuwe batterij van de iPhone 13 wordt krachtiger en groter. Tot ruim 1,5-2,5 uur langere gebruiksduur. Combineer dit met de nieuwe A15 Bionic processor die niet alleen bijdraagt aan snelheid, maar vooral efficiënt omgaat met batterijgebruik en je kan het opladen prima uitstellen.

Overige bijzonderheden

Tegenwoordig is 4G verleden tijd en is een sneller netwerk beschikbaar, namelijk de 5G. Een telefoon moet hier echter wel zo zijn gemaakt dat hij de 5G ook kan ondersteunen. Gelukkig is de iPhone 13 in staat om de 5G aan te kunnen. Razendsnelle download en upload snelheid maakt dit toestel echt een hebbeding.

Aftellen

Het duurt niet lang meer voordat de nieuwe iPhone 13 modellen op de markt verschijnen. Op 17 september begint de pre-order en op 24 september zijn de modellen leverbaar.