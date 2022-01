Volgens de socials zijn dit de gaafste hotels ter wereld, zodat jij aankomende zomer hier ook vakantiekiekjes kan maken.

Iedereen verlangt weer naar verre vakanties. Zonder de gekkigheid van de corona maatregelen. Stapje voor stapje komen we (hopelijk) weer bij die werkelijkheid. Wat zou het toch weer mooi zijn om lekker op een stand te liggen met een drankje in je hand. Maar goed, we dromen weg. Dit zijn de mooiste hotels ter wereld volgens Instagram. Want welke social kan je beter gebruiken dan Insta om hier achter te komen.

Gaafste hotels

Deze hotels komen naar voren uit een recent onderzoek van money.co.uk. Dit is een financiële site uit Engeland en heeft onlangs de lijst met de 20 meest Instagrambare vijfsterrenhotels ter wereld onthuld. Alle hotels zijn natuurlijk uniek. Door de locatie, de luxe of faciliteiten.

Dit is de top 10 meest Insta-waardige vijfsterrenhotels ter wereld, volgens Instagram-gebruikers:

1. Burj Al Arab Jumeirah in Dubai, VAE: 2.428.501 hashtags

2. Soneva Jani op de Malediven: 415.461 hashtags

3. Bellagio Las Vegas in Nevada: 161.088 hashtags

4. De Plaza in New York City: 160.237 hashtags

5. Het Beverly Hills Hotel in Los Angeles, Californië: 127.297 hashtags

6. Halekulani in Honolulu, Hawaii: 93.179 hashtags

7. Claridges Hotel in Londen, Engeland, VK: 76.555 hashtags

8. The Ritz Paris in Frankrijk: 74.864 hashtags

9. Niyama op de Malediven: 69.595 hashtags

10. W Barcelona in Spanje: 68.680 hashtags

Nederland

Helaas moeten we constateren dat Nederland niet in de top 10 voorkomt. Dit terwijl Amsterdam natuurlijk wel een paar mooie hotels heeft. Met maar liefst 2.428.501 hashtags is de voor de hand liggende winnaar de Burj Al Arab Jumeirah in Dubai, terwijl verschillende Amerikaanse hotels ook in de top 10 staan. Fijne vakantie!