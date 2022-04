De gewone man nu ook miljonair dankzij Bitcoin

Niet alleen succesvolle zakenlui en bekende investeerders, maar ook de particulier kan met bijvoorbeeld Bitcoin miljonair worden.

Historisch gezien is cryptocurrency nog piepjong. Toch heeft het al levens van vele mensen totaal op de kop doen staan, zowel positief als negatief. Resultaten waar je met aandelen vaak jaren voor nodig hebt, kunnen in de wereld van crypto in weken of zelfs dagen worden gehaald. Het aantal miljonairs onder particulieren neemt dan ook toe, onder andere dankzij Bitcoin. Daarover bericht de Telegraaf.

Crypto heeft er ook voor gezorgd dat meer mensen zijn gaan beleggen. Niet zo gek. De rente is in tegenstelling tot vroeger nihil op je spaargeld. Terwijl de inflatie torenhoog is. Mensen willen hun kapitaal beschermen en kijken linksom of rechtsom hoe ze dat het beste kunnen doen. Aandelen, vastgoed, crypto. Noem het maar op.

Zomaar een schep geld steken in een muntje is echter een enorme fout. Rijk denken te worden door één cryptocurrency die enorm stijgt in waarde is een illusie, of je moet heel veel geluk hebben. Maar dat is niet anders als naar het casino gaan.

Wie op safe wil spelen kan doen wat de grote bedrijven al doen: een allocatie in Bitcoin nemen. Klein beginnen en langzaam uitbouwen zodat je een gemiddelde prijs krijgt. Je koopt op de top, maar ook op de dalende momenten.

Miljonair worden met Bitcoin is niet zo makkelijk als voorheen. Door de stijgende koerswaarde heb je nu veel meer kapitaal nodig om in te kunnen stappen in de hoop op een mooi rendement. Staar je echter niet blind op de succesverhalen. En beleg nooit met geld dat je niet kan verliezen. Besef bovendien dat de miljonairs niet rijk zijn geworden door in te zetten op alleen cryptocurrency. Een gezond gevulde portfolio is gevarieerd met verschillende eenheden.