Dé grootste technologietrends in 2022

Het einde van het jaar komt al in zicht. Wij hebben de grootste technologietrends van 2022 voor je op een rijtje gezet.

In 2022 zal de Covid-19 pandemie nog steeds ons leven beïnvloeden. Dat heeft ook invloed op de technologieën die we (daarom) gebruiken. Vergaande digitalisering en virtualisatie van het bedrijfsleven zijn het gevolg. In het nieuwe jaar zal onder andere hier nog meer de nadruk gelegd worden.

Technologietrends 2022

Eigenlijk ging het best goed de afgelopen jaren. Het bleek niet zo heel moeilijk om een samenleving te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken. Als de motivatie – of druk- er maar is. In 2022 zullen de volgende trends zich verder ontwikkelen.

Kunstmatige intelligentie

“Slim” betekende eigenlijk gewoon verbonden. Smartphones, smart-tv’s en de overvloed aan andere slimme apparaten. Allemaal verbonden met internet. Tegenwoordig betekent ‘slim’ steeds meer aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI). Slimme auto’s gebruiken gezichtsherkenningsalgoritmen om te weten of we niet in slaap vallen. Smartphones gebruiken AI-algoritmen om van alles te doen. Van het monitoren van de gesprekskwaliteit. Of om ons te helpen betere foto’s te maken. Met als gevolg dat dit alleen maar zal toenemen.

De no-code revolutie

No-code interfaces zullen populairder worden. Dit door een gebrek aan programmeerkennis. Of een gedetailleerd begrip van statistieken en datastructuren, niet langer een barrière vormen om een ​​wereld veranderend idee te realiseren. Bijvoorbeeld OpenAI. Dit is een onderzoeksgroep opgericht door Elon Musk. En gefinancierd door onder meer Microsoft, heeft onlangs Codex onthuld. Dit is een programmeermodel. Dit model kan code genereren uit natuurlijke, gesproken menselijke taal.

Digitalisering, dataficatie en virtualisatie

In 2020 en 2021 hebben we veel thuis gewerkt. Regelingen voor werken op afstand werden snel ingevoerd. Dit was slechts een door de crisis veroorzaakte golf. Vermoedelijk zal dit zo blijven. In 2022 zullen we steeds meer vertrouwd raken met het concept van een “metaverse”. Een aanhoudende digitale wereld. Die parallel bestaat ​​met de fysieke wereld waarin we leven.

Duurzame energieoplossingen

Tijdens de pandemie was hernieuwbare energie de enige vorm van energie waarvan het gebruik toenam. In de VS steeg het gebruik van hernieuwbare energie met 40%. Dit vond plaats tijdens de eerste tien weken van de lockdown. Wereldwijd is al het niet-hernieuwbare energieverbruik afgenomen. Met als gevolg dat industrieën werden gesloten. Mensen bleven ook thuis. Dit leiden tot veel minder uitstoot. In 2022 zal verder gewerkt worden aan het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen.