De meest gebruikte apps door Nederlanders voor onderweg

Onderweg moet je tijdens het rijden niet met je smartphone bezig zijn. Maar in het verkeer zijn allerlei apps wel heel handig!

Dat je tijdens het rijden je smartphone niet aanraakt betekent natuurlijk niet dat jij je smartphone helemaal niet mag gebruiken. Het toestel kun je in de houder of ergens in een vakje van de auto prima gebruiken ter ondersteuning van een rit. Daarnaast zijn er nog tal van andere manieren om te reizen. Per bus, trein, boot en ga zo maar door.

Multiscope heeft onderzoek gedaan welke apps Nederlanders gebruiken als ze onderweg zijn. Het resultaat van dit onderzoek is gepubliceerd in het Smart Mobility rapport. Er deden meer dan 3.000 Nederlanders mee aan het onderzoek. Hieronder een opsomming van de meest gebruikte apps.

Google Maps

NS Reisplanner

9292OV

Flitsmeister

Parkmobile

ANWB Onderweg

McDonald’s

La Place

AH to go

De laatste drie apps zijn vooral handig als je onderweg even een snelle boodschap wil doen, of wat lekkers wil scoren. Het zijn stuk voor stuk handige applicaties. Je hebt vast wel van één van deze apps gehoord, of ze op je smartphone staan. Ondergetekende gebruikt maar liefst zes van de negen apps uit het lijstje. Ik ga natuurlijk niet zeggen welke ;).