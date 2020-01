De nieuwe dance track van Elon Musk klinkt best goed

Onder de naam Emo G Records is je zomertrack voor 2020 gearriveerd.





Elon Musk is een zeer bijzonder man. Hij is de grote man achter Tesla, SpaceX en, jaren geleden, PayPal. Het is geen normale CEO. Hij doet zijn dingen nu eenmaal anders. Ook de producten die uit zijn bedrijven voortkomen. Neem nu de Tesla Cybertruck. Een zéér bijzondere elektrische pickup die vorig jaar werd onthuld.

Daar blijft het niet bij. Elon Musk heeft namelijk een track uitgebracht. D ondernemer heeft blijvende ambities als artiest. Eerder bracht hij al de track RIP Harambe uit. Dit nieuwe nummer heet Don’t Doubt ur Vibe.

Het is een techno nummer en via Soundcloud te luisteren. Musk doet aan serieuze zelfpromotie. Zo is zijn Twitter-naam veranderd in EDM. En weetje wat het grappige is: de track klinkt nog aanstekelijk ook.

Dus slinger je stereo aan, klik op play en laat je verbazen over de productieskills van meneer Elon Musk. Deze gaan we vaker horen op festivals! Musk is er wel wat vroeg bij om de zomerhit van 2020 nu al uit te brengen..