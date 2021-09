De nieuwe iPads voor 2021 zijn hier

Apple trapt het event af met de nieuwe iPad. Of eigenlijk moeten we iPads zeggen. Er zijn namelijk meerdere modellen aangekondigd.

Kersverse hardware voor de iPad, terwijl de uiterlijk van het apparaat grotendeels hetzelfde is gebleven. Apple rust de tablet uit met de A13 Bionic chipset. Met deze chip heb je volgens Apple 20 procent snellere performance in vergelijking met zijn voorganger. Volgens Apple is de ‘gewone iPad’ momenteel het populairste model uit de line-up.

Verder nieuw is de camera achter en voor. De camera presteert beter in slechte omstandigheden met weinig licht. Ook heb je met de 12 megapixel groothoeklens een kijkhoek van 122 graden. Apple introduceert Center Stage, van de iPad Pro, naar het gewone model.

Verder komt True Tone technologie naar de gewone iPad. Ook kun je nu met de Apple Pencil en iPadOS aan de slag in combinatie met de tablet. Het Amerikaanse techbedrijf levert de tablet met 64 GB opslag. De nieuwe iPad komt verkrijgbaar in de kleuren Space Grey en Zilver. Prijzen beginnen bij 389 euro.

iPad Mini

De kleine rakker heeft tevens een update gekregen. Ten eerste een nieuw ontwerp voor het apparaat met een 8.3-inch Liquid Retina display. Dunne randen en ronde vormen vormen de boventoon. Ook zijn er nieuwe kleuren. Namelijk paars, roze, Starlight en Space Grey.

Verder is de iPad Mini 2021 uitgerust met de nieuwe chipset en krijgt het apparaat 5G ondersteuning. Apple spreekt over een verbetering van 40% performance en zelfs 80% GPU performance. Nu zijn dit weer typische superlatieven van het Amerikaanse techbedrijf. Dus doe er mee wat je wil. De tablet heeft ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil.

Een andere belangrijke vernieuwing is de ondersteuning van USB-C in plaats van lightning. Dit maakt de vernieuwde iPad Mini een stuk praktischer in gebruik. De camera’s aan de voor- en achterzijde zijn tevens van een update voorzien.

Prijzen beginnen bij 559 euro voor de nieuwste kleine tablet van Apple met 64 GB opslag.