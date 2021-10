Niet eerder had een Lego-auto zo’n hoge topsnelheid, dat maakt dit de snelste ter wereld.

De auto’s van Lego zijn niet alleen heel leuk om in elkaar te zetten. Ze kunnen soms ook daadwerkelijk rijden. Zoals in dit geval de GTA Spano, gemaakt op een 1:8 schaal in vergelijking met de echte auto. Het voertuig is voorzien van elektromotoren en is daardoor in staat om een topsnelheid te rijden van 36,5 kilometer per uur. Daarmee is het de snelste Lego-auto ter wereld.

Waar de echte GTA Spano een lekkere V10 heeft, moet het Lego-model het doen met een setje elektromotoren. 10 om precies te zijn, van BuWizz. Daarnaast zijn er nog een aantal aparte motoren die zich niet bezighouden met de aandrijflijn, maar met andere functionaliteiten van de auto. De besturing van de snelste Lego-auto ter wereld verloopt via een app op iOS of Android. Deze staat door middel van Bluetooth in verbinding met het voertuig. Net als de echte GTA Spano, beschikt de Lego-auto over een fraaie achterspoiler en vleugeldeuren die open en gesloten kunnen worden.

De GTA Spano van Lego bestaat uit 3.880 bouwstenen. Naast een gelikt uiterlijk, heeft de Deense speelgoedfabrikant ook aandacht geschonken aan een mooi interieur.