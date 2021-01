De Sony Airpeak drone is speciaal voor filmmakers (video) - Apparata

Met de Sony Airpeak lanceert het Japanse merk een drone die speciaal gemaakt is voor fotografen en filmmakers.

Sony slaat op CES 2021 een nieuwe richting in met hun Airpeak drone. Het Japanse techbedrijf toont in een trailer een gloednieuwe drone die gemaakt is voor fotografen en filmmakers. Het zou de lichtste drone zijn die een Sony Alpha-camera kan dragen.

Sony Airpeak drone

De Sony Airpeak is een quadcopter met een prachtig, futuristisch design. Het gaat hier daarentegen niet per se om hoe mooi hij is, maar vooral om wat hij kan. Daarover maakt Sony nog weinig bekend, al kondigen ze aan dat ze samenwerken met professionele fotografen en filmmakers.

De Airpeak (…) is in staat is om dynamisch te filmen en stabiel te vliegen. Daarmee is de drone gericht op het verrijken van de wereld van entertainment en tegelijkertijd om nieuwe mogelijkheden van creatieve uiting mogelijk te maken. Sony in een persbericht

De Airpeak drone kan dus (uiteraard) stabiel vliegen en is zeer manoeuvreerbaar. Het is niet bekend hoeveel de drone precies weegt, dus je moet nog even wachten voor je kunt uitzoeken welk exact vliegbewijs je precies moet halen in Nederland. Wel weten we dat de gebruikte Sony Alpha A7S III-camera zo’n 700 gram weegt. De drone moet een gemiddelde camera dus gewoon goed kunnen optillen.

Naar eigen zeggen lanceert de Airpeak drone een nieuwe tak bij Sony die gericht is op professionele fotografie en videoproductie. In de lente van 2021 gaat het project van start, maar het is niet bekend of deze Airpeak dan ook gelijk gelanceerd wordt.