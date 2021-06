De uitleg over vermeende UFO's is doodsimpel en niet sexy - Apparata

Het Pentagon legt eindelijk uit wat de vermeende UFO’s zijn, maar eigenlijk is de verklaring simpel en totaal niet spannend.

Dit weekend kwam er een schokkend statement van het Amerikaanse Office of the Director of National Intelligence naar buiten; er zijn meer dan 140 niet-geïdentificeerde vliegende objecten waargenomen door het Amerikaanse leger. De conclusie ‘aliens‘ is dan razendsnel gemaakt. Maar er is één onderdeel van het rapport dat maar al te vaak over het hoofd gezien wordt. Het stukje nuancering.

UFO’s gespot?

Allereerst de feiten. De afgelopen 17 jaar zijn er door de Amerikaanse marine 144 vreemde vliegende objecten waargenomen. Het Pentagon heeft de bezichtigingen onderzocht en het rapport is ongekend nietszeggend: één incident kan daadwerkelijk verklaard worden. Het bleek een leeglopende weerballon te zijn.

De overheid concludeert daarnaast dat 18 gevallen werkelijk mysterieus zijn omdat het om vooruitstrevende technologie lijkt te gaan. Objecten zouden zo snel, tegendraads of zelfs onnatuurlijk bewegen, dat het om wel heel unieke aandrijftechnologie zou moeten gaan.

Er zijn dan ook slechts enkele verklaringen voor de UFO’s te verzinnen. Zo vreest het Amerikaanse leger dat vijanden als China en Rusland revolutionaire technologieën hebben ontwikkeld. Het zou ook om natuurlijke fenomenen kunnen gaan. Of natuurlijk om echte buitenaardse objecten. Maar er is nog één antwoord dat, toegegeven, totaal niet sexy is.

Het antwoord: meten = weten

De bezichtigingen zijn compleet onbetrouwbaar. Nu, voordat je me gaat uitleggen dat het universum oneindig is en daarmee ook de mogelijkheden voor het ontstaan van leven; dat geloof ik ook! Het is ontzettend aannemelijk is dat er buitenaards leven bestaat en dat ze in wat wij UFO’s noemen komen observeren. Maar de kans dat piloten dat hier op aarde hebben ‘gezien’ is ongekend klein. Het rapport zegt het zelf nog het beste:

De sensoren die op militaire platformen zitten, zijn doorgaans ontworpen voor zeer specifieke missies. Daarom zijn die sensoren doorgaans niet bedoeld om UAP’s (unidentified aerial phenomenon) waar te nemen.

Of zoals astrofysicus Neil deGrasse Tyson bij Joe Rogan (ietwat pompeus en arrogant) uitlegt, is dit de crux van het verhaal van het Pentagon. Sensoren hebben iets opgevangen, maar we hebben geen idee wat. De foute conclusie is snel getrokken door alienwappies (zoals ikzelf).

Wetenschappelijk gezien hebben we daarentegen niets. Het Pentagon beaamt dit: “Hoewel de berichtgeving sterk uiteenloopt en de dataset momenteel te klein is om gedetailleerde analyses te maken, leek er een patroon te ontstaan omtrent vorm, grootte en voornamelijk voortstuwing.”

Het zijn aannames, invullingen en speculaties; de dataset is niet groot genoeg om analyses te kunnen maken. De sensoren zijn onbetrouwbaar en totaal niet bedoeld om dergelijke dingen op te vangen. Wetenschappelijk gezien is er een dun geformuleerde hypothese, meer niet. Ik wil net als iedereen geloven dat aliens ons bezoeken, maar vooralsnog is er eigenlijk geen enkel bewijs dat dat nu al gebeurt…