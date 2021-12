Deze 7 altcoins deden het ontzettend goed in 2021

Een terugblik op het afgelopen jaar. Met deze 7 altcoins heb je goede zaken kunnen doen in 2021.

Morgen is de laatste dag van het jaar. Een uitzonderlijk jaar. In cryptoland heb je veel geld kunnen verdienen als je er vanaf 1 januari bovenop zat. Bitcoin gaf een mooi rendement van enkele tientallen procneten, maar met altcoins had je nog veel meer rendement kunnen behalen. Met een veel groter risico natuurlijk. Want van veel coins wisten we in januari nauwelijks het bestaan af en begon de groei pas later in het jaar.

Hieronder een year-to-date overzicht op het gebied van procentuele groei. We hebben bewust de bekende namen eruit gevist. Want ja, er zijn nog andere altcoins die het nog beter hebben gedaan. Gaan we:

Altcoins 2021

Solana (SOL) – +9.000% Dogecoin (DOGE) – +2927% Avalanche (AVAX) – +2694% Crypto.com Coin (CRO) – +831% Cardano (ADA) – +662% Ethereum (ETH) – +406% VeChain (VET) – +341%

Bron: CoinMarketCap

Als jij je dit jaar bezig hebt gehouden met crypto moeten deze zeven namen je wel iets zeggen. Het is altijd weer afwachten of we het nog over deze munten gaan hebben in 2022. Er zitten wel een paar tussen waar de kans groot is dat dit zo is. Ethereum bijvoorbeeld. De bekendste altcoin, dat met NFT’s een veelgebruikte coin is in de praktijk. Of Crypto.com, een bekend beeld voor iedereen die Formule 1 kijkt waar ze als sponsor aan verbonden zijn.

2021 was een ontzettend goed jaar. Niet alleen voor crypto, maar ook voor aandelen bijvoorbeeld. De boog kan niet altijd gespannen staan. Kortom, het is heel spannend wat 2022 gaat brengen. Komt er een crisis of wederom een bullish jaar en groeit de bubbel nog verder uit?