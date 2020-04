Deze actie van WhatsApp maakt een verschil

WhatsApp heeft goede invloed uitgeoefend met een maatregel.

Helaas worden handige diensten ook door kwaadwillenden gebruikt. Zo ook WhatsApp. De Amerikaanse berichtendienst was bij uitstek geschikt voor verspreiders van nepnieuws om onzin de wereld in te krijgen.

De boosdoener in kwestie schreef één bericht en stuurde deze naar een X aantal mensen door. Dit bracht een kettingreactie teweeg en nepnieuws kwam zo bij een hoop onschuldige gebruikers terecht. Velen van hen doen zelf geen onderzoek naar de berichtgeving. En daardoor sturen zij het ook weer door.

WhatsApp heeft daarom een limiet ingesteld voor het doorsturen van berichten. De berichtendienst laat nu weten dat die limiet een belangrijke bijdrage heeft aan het verminderen van nepnieuws. In een statement aan TechCrunch laat het bedrijf weten dat het doorsturen van berichten met 70 procent is afgenomen sinds de invoering van het doorstuurlimiet. Het gaat hier om wereldwijde cijfers.

In 2018 werden de eerste maatregelen door WhatsApp genomen. Toen werd ingesteld dat je doorgestuurde berichten naar niet meer dan vijf personen tegelijk kon sturen. Met name een situatie als de coronacrisis brengt veel nepnieuws naar boven. Denk aan de onzinberichten omtrent 5G en COVID-19. Helaas hebben dit soort berichten een effect in de echte wereld. Ook in Nederland zijn er gedupeerden.