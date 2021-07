Deze Apple gimmick is terug van weggeweest! - Apparata

Als je een langere Mac-gebruiker bent moet je deze iTunes widget nog kennen. De Apple gimick is nu terug!

Met updates kiezen bedrijven als Microsoft en Apple er soms voor om sommige dingen achterwege te laten. Omdat het verouderd is, of omdat het geen populaire toepassing is. Soms brengen handige doe-het-zelvers dit soort gimmicks weer terug. Een leuk tripje nostalgie. Dat is nu ook het geval met de iTunes widget.

Deze widget was onderdeel van Mac OS X Tiger, meer dan 15 jaar geleden. Je kon de iTunes player op deze manier minimaliseren. Via de iTunes widget was het mogelijk om te kijken welke track aan het afspelen was, kon je de track pauzeren of een volgend nummer selecteren. Je hebt het ongetwijfeld vroeger gebruikt als je een langdurige Mac-gebruiker bent. Was of ben je meer van Windows, dan heb je vast een soortgelijk ervaring met Windows Media Player op Windows XP.

iTunes widget

Het is niet Apple die de iTunes widget weer nieuw leven inblaast, maar programmeur Mario Guzman. Hij heeft een perfecte replica bedacht die bijna niet te onderscheiden valt van het origineel. Zelfs de functionaliteiten van vroeger zijn overgenomen. Je moet wel een abonnement hebben op Apple Music om hier gebruik van te kunnen maken. De widget is namelijk niet compatibel met andere muziekdiensten. (via The Verge)