Deze Apple TV-series kun je nu gratis kijken

Ook Apple gaat mee in de trend.





Diverse streamingdiensten hebben content in deze coronatijd gratis aangeboden. Ook Apple gaat daar nu in mee. Het Amerikaanse techbedrijf gaat selecteerde series, films en specials gratis aanbieden vanuit Apple TV+.

Om de series te kunnen kijken is de Apple TV app een minimale vereiste. Men krijgt onder meer toegang tot The Elephant Queen, Little America, Servant, Dickinson en For All Mankind. Opvallend genoeg zit de populaire serie The Morning Show niet tussen het aanbod.

Ook See, een andere grote Apple TV+serie, zal niet gratis te zien zijn. Zo wil Apple het toch nog aantrekkelijk maken om een abonnement voor de streamingdienst af te sluiten. Andere content van Apple TV+ die je helaas niet gratis kunt zien zijn onder andere Amazing Stories, The Banker, Mythic Quest, Hala, Oprah Talks en Home Before Dark.

De uitrol van gratis content is begonnen in de Verenigde Staten. Vandaag komen daar nog eens 100 landen bij. (via Variety)