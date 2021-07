Deze auto verdient Bitcoins voor je - Apparata

Afbeelding via Daymak

Deze nieuwe auto verdient Bitcoins voor je. Dat is dan lekker goedkoop rijden, als je auto zichzelf terugverdient.

Je kon al eerder een Tesla kopen met Bitcoins, maar nu komt een Canadese autofabrikant met een wel hele innovatie oplossing om je stijgende autokosten te beperken. Nou ja, auto het is wel een driewieler. Echter door de aanschaf gaat deze ‘auto’ Bitcoins voor je minen.

Auto verdient Bitcoins voor je

Het bedrijf heet Daymak en gaat de Daymak Spiritus ontwikkelen. De fabrikant is voornemens het voertuig in 2023 te gaan verkopen. Het is volgens de ontwikkelaar de eerste auto die is uitgerust met systemen waarmee je crypto’s kan minen. Het infotainmentsysteem is daarnaast ook nog eens uitgerust met de Nebula Wallet. Dit is de software waarmee het ‘minen’ wordt aangestuurd.

Als het voertuig stilstaat, dan gaat hij voor je aan het werk. Dit doet hij door te werken met zonnecellen. Hierdoor houdt de Spritus zijn energie. De autofabrikant Daymak garandeert de eigenaar dat het voertuig op termijn geld gaat opleveren door het aanmaken van crypto’s.

Daymak Spiritus

Het is dus een driewieler en daar moet je van houden. Maar het ziet er allemaal futuristisch uit. Het brengt wel wat nadelen met zich mee, bijvoorbeeld dat het voertuig niet bijster groot is. Het is een 3,85 meter lange elektrische driewieler die plek biedt aan twee inzittenden. Heb je een gezin? Dan zou ik voor een ander voertuig gaan.

Het instapmodel heeft een 36 kWh accupakket, waarmee de Spiritus tot 290 kilometer ver moet kunnen komen. De topsnelheid moet op zo’n 140 km/h liggen. Het apparaat moet in 2023 op de markt komen. Heb je gelijk interesse? Je kunt een aanbetaling doen om hem alvast te reserveren. Je moet denken aan een startprijs van ongeveer 17.000,- euro.