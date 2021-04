Deze bank verdient door crypto’s een immens vermogen - Apparata

Je kunt lekker verdienen aan crypto ‘s. Dat weet een bank nu ook en richt zich er volledig op.

Silvergate Bank, nog nooit van gehoord, maar deze bank boert lekker met crypto’s. Het is dan ook een crypto-vriendelijke bank, om het maar zo te noemen, en hadden een ongekende stijging wat betreft inkomsten. Natuurlijk mede doordat de digitale munten zo hard zijn gestegen, maar ook omdat de bank handig inspeelt op de markt en andere crypto- gerelateerde producten kan aanbieden aan haar klanten.

Resultaat

De bank doet grote crypto- uitwisselingen en heeft klanten zoals Bitstamp, Gemeni, Kraken en Coinbase. Er zijn records gebroken in het eerste kwartaal betreffende transacties, volume en inkomsten op het ‘Silvergate Exchange Network’. Dit platform wordt gebruikt om cryptohandelsrekeningen te financieren. De bank boekte een netto- inkomen van $12,7 miljoen dollars. Een stijging van 39% ten opzichte van een kwartaal eerder en een stijging van 189% op jaarbasis.

Andere producten

De bank speelt handig in op de behoefte van klanten. Ze hebben namelijk een product ontwikkeld met een hefboom. Dit noemen ze de ‘SEN Leverage’, een kredietproduct dat geïntroduceerd is in januari 2020. Klanten kunnen fiat geven om te kunnen lenen tegen hun bitcoin– bezit. Het is natuurlijk wel oppassen, want werken met een hefboom kan ook zo de verkeerde kant opgaan. Maar het is wel het snelst groeiende product van de bank met een uitstaand saldo van bijna $200 miljoen.

CEO Alan Lane sprak hierover met Forbes en zegt dat zijn bank pas net begonnen is met deze kredietproducten voor crypto’s . Voor Lane zijn de cijfers een bevestiging van hun keuze die ze vier jaar geleden maakte: vol in de crypto’s gaan. Hij zegt: ‘We zijn de afgelopen drie of vier jaar gefocust geweest op de transitie van Silvergate naar een meer puur spel voor de crypto- industrie’. Geen slechte beslissing dus.