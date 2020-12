Deze bekende acteur gaat Solid Snake spelen in Metal Gear Solid film - Apparata

Er komt een Metal Gear Solid film, maar wie gaat eigenlijk de hoofdrol van Solid Snake spelen?

In de categorie iconische PlayStation games is de Metal Gear Solid serie behoorlijk legendarisch. Het behoort tot één van de meest complexe videogame verhalen in de geschiedenis van games. In de Metal Gear Solid serie ga je met een personage, vaak Solid Snake, op avontuur in een spionage avontuur. De gamereeks was één van de eerste spellen die spionage naar een game bracht als speelvorm. En nu is er een Metal Gear Solid film in de maak.

Plannen voor de film bestaan al een tijdje, maar nu kunnen we concreet nieuws melden dankzij insiders bij Deadline. De hoofdrolspeler van de MGS-film is bekend. Niemand minder dan Oscar Isaac heeft de rol gekregen. De acteur is vooral bekend van de Star Wars-films, met Star Wars: Episode IX: The Rise of Skywalker als meest recente voorbeeld.

De Metal Gear Solid film zal geregisseerd worden door Jordan Vogt-Roberts. Sony Pictures is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de film. Het script zal geschreven worden door Derek Connolly, Avi Arad doet de productie en Peter Kang is eindverantwoordelijke.

Het is nog niet bekend wanneer filmopnamen gaan beginnen. De Metal Gear Solid film op het witte doek kijken kan dus nog een aantal jaren duren. Het is in elk geval vet dat er een film gaat komen van deze gigantisch mooie gameserie. Nu hopen dat het geen flop wordt..