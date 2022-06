Deze beschadigde Rolex leverde toch een bizar bedrag op

Een horloge met een verhaal. Altijd goed. Bijvoorbeeld deze Rolex, waar flink wat geld voor werd neergeteld.

Een Rolex is altijd veel geld waard. Maar ook dat is relatief. 10.000 euro is veel geld, maar 100.000 euro is nog veel meer geld. In dit geval moet je het in de extremen zoeken. We hebben het over d Rolex Military Submariner uit de jaren zeventig. Speciaal gemaakt voor het ministerie van Defensie in het Verenigd Koninkrijk.

Beschadigde Rolex

Dit specifieke exemplaar werd in gebruik genomen door een duiker van de marine in Engeland in het jaar 1977. De duiker nam later afscheid van het horloge. De Rolex kwam toen in handen van een professionele duiker begin jaren tachtig. Al die tientallen jaren heeft de man het horloge in bezit gehouden. Maar nu werd er afstand gedaan van het uurwerk via een veiling op Bonhams.

Het unieke karakter van de beschadigde Rolex Military Submariner zorgde voor grote interesse op de veiling. Zo veel interesse dat er krankzinnige bedragen werden geboden op het horloge. Het hoogste bod kwam uit op £195.600. Omgerekend is dat dik 227.000 euro.

Een opmerkelijk hoog bedrag. Zeker als je besef dat het horloge zich niet meer in originele staat begeeft. In de jaren negentig is de bezel verloren gegaan tijdens een duik in het water.