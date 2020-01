Deze console krijgt zijn eigen game hotels

Gamen en slapen!





Home away from home. Zo kun je een hotel met een console of game PC wel omschrijven. Als je op reis bent en de televisie aanzet in je hotel wordt je vaak niet vrolijk. De lokale televisiezenders zijn in een vreemde taal en voor films moet je altijd dik betalen. Apparata toptip: neem een HDMI-kabel mee. Sluit deze aan op je eigen laptop en je kunt bijvoorbeeld via de hotel WiFI Netflix kijken. Mits de verbinding oké is natuurlijk.

Tegenwoordig maken de Xbox en Playstations van deze wereld de dienst uit. Vroeger waren dat vooral de Atari’s. Laat nu net deze consoles zijn eigen gamehotel krijgen. Atari heeft zijn naam verbonden aan een hotelketen in de Verenigde Staten.

Er komen acht hotels in de VS met de naam Atari Hotels. De eerste is momenteel in aanbouw in de Amerikaanse stad Phoenix. Je kunt in de hotelkamer onder andere VR, AR en Atari-games spelen.

De andere steden waar de Atari Hotels komen zijn San Francisco, San Jose, Austin, Chicago, Seattle, Denver en -hoe kan het ook anders- Las Vegas.