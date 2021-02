Deze Cyberpunk 2077 mod is gevaarlijk voor je computer - Apparata

Pas even op met het installeren van een Cyberpunk 2077 mod. Er is een mod beschikbaar voor de game die kwaad kan doen.

Mods voor games op de computer kunnen een spel weer fris doen aanvullen. Voor een game als GTA V zijn er talloze mods te vinden. Denk aan nieuwe auto’s, skins voor personages en andere complete make-overs voor in de game. Het installeren van zo’n modificatie is bovendien niet eens zo heel erg moeilijk. Kortom, mods zijn populair. Ook mods voor Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 mod

En daar zit in principe geen gevaar in. Tenminste, in de meeste mods. Er is nu een modificatie voor Cyberpunk 2077 die de aandacht verdient en dan niet op een positieve manier. Op Reddit wordt nu gesproken over een mod die een code op je computer laat draaien. Met die code kunnen hackers je computer overnemen. Het laatste wat je wil is dat een onbekende gaat rondsnuffelen op je PC.

De makers zijn inmiddels op de hoogte van het probleem. Echter is het wel zo dat er op dit moment nog geen oplossing is voor het probleem. Blijf dus ver weg vandaan van deze Cyberpunk 2077 mod. In elk geval totdat CD Projekt Red een update heeft uitgerold voor het spel.