Deze e-bike is veel goedkoper dan een VanMoof of Super 73

Als je design wilt combineren met een unieke e-bike en geen zin hebt om de hoofdprijs te betalen. Zoek niet verder, de Vinci e-bike is het.

Als je een e-bike overweegt met een uniek design kun je bij tal van merken terecht. Cowboy, VanMoof, Super 73. Noem ze maar op. Dit zijn vrij bekende merken, maar misschien zoek je iets waar wellicht nog niemand in je directe omgeving van heeft gehoord. In dat kader is deze e-bike misschien wel wat voor jou.

Uniek, want deze e-bike genaamd Vinci is nog niet verkrijgbaar op de markt. Deze elektrische fiets is onderdeel van een plan op Kickstarter om gelanceerd te worden. De benodigde doelstelling van ruim 111.000 dollar is nog niet in zicht. Het project staat op dit moment nog maar op een ‘schamele’ 24.000 dollar. Echter als het benodigde bedrag eenmaal bereikt is kan dit best een succesje worden.

De Vinci e-bike is een concept uit Californië in de Verenigde Staten. De fiets is uitgerust met een 48V 15Ah lithium batterij. De opgegeven actieradius is 48 tot 80 kilometer. Er zit een krachtige 750W motor verwerkt in de behuizing van de fiets. Ook alle draden zijn keurig netjes weggewerkt, waardoor het super strak en mooi oogt.

De early bird prijs ligt op 1.150 dollar. Gezien het design is dat erg voordelig. Vergelijkbare e-bikes kosten al gauw 3 of zelfs 4.000 euro. Dus sla je slag, de verwachte lancering van de Vinci e-bike is in mei 2022.

Vinci e-bike