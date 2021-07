Deze elektrische motorfiets mag je geen Harley noemen - Apparata

De LiveWire One is namelijk een op zichzelf staande elektrische motorfiets. En dus geen Harley Davidson.

Het iconische motormerk Harley Davidson wil zich losmaken van de elektrische motorfietsen. Waar de producten voorheen nog als verlengstuk binnen Harley werden gelanceerd, is dat nu losgekoppeld onder en eigen merknaam LiveWire. De eerste motorfiets onder deze nieuwe naam is de LiveWire One.

LiveWire One

Een simpele naam voor een zeker geen simpele motorfiets. Echt heel nieuw is de elektrische tweewieler niet. Een kleine update in vergelijking met de uitgaande LiveWire. Het grootste verschil is het feit dat de Harley Davidson benaming niet langer gekoppeld is aan de motorfiets. Verder is er een nieuw logo en een nieuw kleurtje te vinden op de tweewieler.

De techniek is hetzelfde gebleven. Dat betekent dat je maximaal 234 kilometer volledig elektrisch kunt rijden met de motor. Opladen gaat best snel. In een uurtje is de accu met DC-snelladen weer helemaal honderd procent. In de Verenigde Staten is de nieuwe LiveWire One gelanceerd met een prijskaartje van 21.999 dollar. Dat is exclusief lokale belastingen. Ondanks het loskoppelen van de Harley Davidson benaming is het nog steeds een duur ding dus.

De lancering van de LiveWire One is nu nog exclusief voor de VS. Volgend jaar komt de elektrische motorfiets ook in markten buiten de VS beschikbaar.