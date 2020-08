Deze films en series kijk je in september op Netflix [2020]

Het overzicht van alle films en series voor de maand september op Netflix check je hier.

Het is weer een lekkere maand geworden hoor. Wat te denken van toppers als Curse of Chucky, The Mask en The Green Mile? Ook zitten er wat leuke verrassingen in dit overzicht. Bijvoorbeeld het tweede deel van The Babysitter, de nieuwe serie van Jurassic World en een interactieve special voor kinderen met The Boss Baby. Kortom: genoeg te kijken weer! Het complete overzicht films en series van Netflix in september tref je hieronder.

1 september – The Boss Baby: Get That Baby!

1 september – Revolutionary Road

1 september – Life As We Know It

1 september – Curse of Chucky

1 september – The Mask

3 september – Sing

3 september – Young Wallander

4 september – Away

4 september – A Million Ways To Die In The West

4 september – Johnny English

4 september – Johnny English: Reborn

4 september – The Prince of Egypt

4 september – The Green Mile

4 september – I’m Thinking of Ending Things

10 september – The Babysitter: Killer Queen

10 september – Julie And The Phantoms

16 september – The Devil All The Time

16 september – Sing On!

18 september – Jurassic World: Camp Cretaceous

18 september – Ratched

22 september – Jack Whitehall: Travels With My Father – seizoen 4

23 september – Enola Holmes

25 september – A Perfect Crime

26 september – Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

27 september – Jane The Virgin: Seizoen 5

27 september – Jumanji: The Next Level

29 september – Charlie’s Angels

29 september – The Grudge

30 september – American Murder: The Family Next Door