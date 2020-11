Deze films slaan de bios over en komen direct naar Disney+ - Apparata

Door het coronavirus is de bioscoop steeds minder belangrijk geworden. Streaming is booming, daarom komen deze nieuwe films direct naar Disney+.

Om de enorme productiekosten van een film terug te verdienen is een succesvolle bioscoop lancering essentieel. Het is de belangrijkste reden waarom bijvoorbeeld de nieuwste James Bond-film No Time To Die keer op keer is uitgesteld. In Nederland zijn de bioscopen sinds kort weer geopend, maar dat is lang niet overal zo.

In plaats van af te wachten of de pandemie vroeg of laat verdwijnt, hebben ze bij Disney vrijwel zeker een knoop doorgehakt. Het Amerikaanse bedrijf heeft besloten de nieuwe films Cruella, Peter Pan and Wendy en Pinocchio direct uit te brengen op Disney+. Dat schrijft Deadline op basis van bronnen. Voor Disney een makkelijkere beslissing om te maken dan andere filmmaatschappijen. Ze hebben immers een eigen streamingdienst.

Het is niet bekend of abonnees de film kunnen kijken, of dat ze extra moeten betalen. Zo werd de Disney-film Mulan eerder dit jaar uitgebracht op Disney+ en moest je extra betalen om deze te kunnen zien. De beslissing van Disney is niet geheel zonder pijn. Zonder een bioscoop release loopt het bedrijf belangrijke inkomsten mis. Maar blijkbaar nemen ze dat voor lief, al moet een uiteindelijke beslissing nog gemaakt worden.