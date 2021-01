Deze functie krijgen de iPhone camera's in 2021 - Apparata

Geen half werk, als we de geruchten mogen geloven delen de iPhone camera’s van 2021 dezelfde technologie.

Apple brengt tegenwoordig meerdere varianten van een iPhone uit. De tijd dat er maar twee varianten worden gepresenteerd ligt inmiddels ver achter ons. De smartphones verschillen van elkaar in grootte en formaat. Ook heeft het ene model een beter presterende camera dan het andere model.

iPhone time-of-flight camera 2021

Voor 2021 staan er veranderingen op het programma als het gaat om de strategie van Apple. Het Amerikaanse techbedrijf zal alle modellen van de nieuwe iPhone in 2021 uitrusten met een time-of-flight sensor op de camera. Daarover bericht Digitimes. Deze zogeheten ToF-sensor maakt het mogelijk om diepte te geven aan een foto. Het levert een veel gedetailleerder plaatje op.

Normaal gesproken is de ToF-sensor exclusief voor het topmodel. Daar lijkt Apple nu op terug te komen. Door alle modellen van de iPhone in 2021 uit te rusten met een ToF-sensor hoef je niet langer door te sparen voor het allerduurste model. Dat gezegd hebbende. Natuurlijk zullen er nog altijd een aantal verschillen zijn tussen de goedkopere en duurdere modellen. De weg is nog lang. Vermoedelijk weten het antwoord pas in september of oktober of dit ook echt zo gaat zijn.