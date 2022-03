Deze game gaat een serie worden en heeft veel potentie

Sony

Veel spellen worden omgebouwd tot series of films. Soms succesvol, soms niet. Deze game wordt nu ook een serie en heeft wel veel potentie!

We hebben het over het spel God of War. Het populaire spel heeft tot nu toe geen verfilming of een serie gekregen. Hier komt snel verandering in, want Amazon Prime Video heeft plannen. Zij willen namelijk een serie maken gebaseerd op deze hack and slash- game.

Het spel wordt gezien als een van de beste van de laatste tien jaar. Het is dan ook uitgeroepen tot ‘Game of the Year’. Het eerste spel van deze franchise kwam al in 2005 uit en gaat over een Griekse halfgod. Het laatste spel uit 2018 is gebaseerd op de Noordse mythologie en speelt zich af in het oude Noorwegen in het koninkrijk Midgard. Het spel is bijzonder populair en het is zonde dat het niet verfilmd wordt. Dat dachten ze ook bij Amazon.

God Of War Live Action Series is in the works for Amazon Prime



The series is being created by PlayStation Studios and the creators / executive producers of The Expanse



Oh man this has potential to be HUGEhttps://t.co/tjFvf83OUY pic.twitter.com/2PuE0zuaKS — Benji-Sales (@BenjiSales) March 7, 2022

De website Deadline zegt dat de serie gemaakt zal worden door de mensen achter The Expanse. Het is niet gemakkelijk om een spel om te vormen naar een serie. Daarom werken er ook mensen van Sony mee. Er zijn tot nu toe zeven games van deze franchise, genoeg stof dus om een verhaallijn te schrijven. Het helpt ook mee dat dit jaar het volgende deel komt.

Series

Natuurlijk zijn ook andere streamingsdiensten hard bezig en zitten niet stil. Netflix is bijvoorbeeld op dit moment een serie aan het maken over Resident Evil. Bij Amazon zal er zeker nog een discussie plaatsvinden wie de hoofdrol moet gaan spelen. Dat is Kratos en de geruchten gaan dat Dwayne Johnson (The Rock) het wel eens zou kunnen worden. Zijn indrukwekkende postuur past natuurlijk goed bij Kratos.