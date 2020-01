Deze game neemt je Windows-pc over en het is geweldig

Rustig. Het is maar een spelletje..





Je hebt twee soorten mensen. Mensen met een opgeruimde bureaublad en mensen met een bureaublad vol snelkoppelingen. Voor die laatste groep zal dit nieuwe spelletje grappig zijn, voor die eerste een regelrechte nachtmerrie.

Untitled Goose Game is een spel dat je computer overneemt en er een zooitje van maakt. Dit klinkt misschien als een dramatisch iets, maar het gaat hier om een game. Alles wat je ziet is virtueel en je computer zal niet ├ęcht een vuilnisbelt worden.

De gans volgt je muis, neemt je muis over en gaat vervolgens compleet los op je desktop. Het enige wat je kunt doen is toekijken hoe de gans de baas is geworden van je computer. De game is gebouwd door de 18-jarige Sam Chiet.

Via zijn website is de game gratis te downloaden. Nieuwsgierig geworden naar het concept? Check dan een trailer van de game hieronder.