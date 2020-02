Deze gigantische shooter krijgt Nederlands personage

Iana gebruikt een hologram om vijanden mee te verwarren.





Sinds de release van Ubisoft’s Rainbow Six Siege in 2015 is de tactische shooter alleen maar populairder geworden. En zelfs jaren na dato wordt (vooral het eSports component) nog steeds ontzettend goed ontvangen. Voor de 5-year anniversary krijgt de internationale game eindelijk een personage uit Nederland.

Dat maakt Ubisoft bekend. Het Nederlandse personage krijgt de typisch Hollandse naam Iana en haar abilities passen perfect bij onze kaas-etende, bitterbal-draaiende, poldermodel-ondersteunende tradities. Ze gebruikt namelijk hologrammen om de vijand te verwarren. Wacht… wat?

Sinds de release voegt Ubisoft zeer regelmatig nieuwe personages, Operators genaamd, toe aan de game. Daarmee wordt het spel telkens weer interessant gehouden en met Iana is de zogenoemde ‘meta’ weer een stukje interessanter. Haar hologram ziet er voor de vijanden eigenlijk precies zo uit als een echt personage. De speler bestuurt de hologram dan ook waardoor ook de bewegingen en geluiden precies op een ‘echte’ speler lijken.

Maar wanneer de hologram ook maar één puntje damage ontvangt (bijvoorbeeld door een kogel of elektronische val) verdwijnt de gadget. Dat is daarentegen meer dan genoeg informatie voor degene die Iana speelt; de vijand heeft zijn positie immers al vrijgegeven.

Met dezelfde update komt ook het personage Oryx naar de game. Waar Iana een elegante, tengere meid is, is Oryx het tegenovergestelde. Een lompe, brede dude die letterlijk door muren heen kan rennen. Dit personage, met een charge als zijn hoofdzakelijke functie, knal als een Terminator door een muur heen om zijn vijand te verrassen, maar kan ook een vijandige schilddrager omver beuken om hele defensieve karakters te counteren.

De update gaat morgen, op 17 februari, live in de publieke testomgeving. Wanneer Ubisoft vervolgens tevreden is met de balans van de nieuwe personages, dan komt Year 5 Season 1 (Operation Void Edge) daadwerkelijk uit.