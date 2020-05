‘Deze gratis games krijgen we na GTA V’

Kan de actie met GTA V als gratis game ooit overtroffen worden?

Het deed de servers van Rockstar Games roken en het afgelopen weekend ging het nergens anders over. Grand Theft Auto V was gratis te downloaden in de Epic Games Store voor een tijdelijke periode. Inmiddels ligt dit achter ons en kijken we vooruit naar wat er mogelijk gaat komen.

Want de vraag is of deze actie van Epic ooit overtroffen gaat worden. GTA V is immers niet niks. Verzin jij maar eens een succesvollere game die je ooit gratis kon downloaden.

Deze week is Civilization VI de gratis de game in de Epic Games die je kunt downloaden. Ook een enorm gave strategiegame waar je uren in kunt verliezen. Via een post op Reddit zijn echter de volgende twee gratis games uitgelekt. Deze informatie is dunnetjes en de bronnen zijn onbekend. Toch kan de bron voor waarheid worden aangenomen, want het voorspellen van GTA V en Civilization VI had deze bron ook goed.

Volgens de post op Reddit is Borderlands: The Handsome Collection de volgende gratis game in de Epic Store. Deze bevat twee games, namelijk Borderlands: The Pre-Sequel en Borderlands 2 inclusief alle uitgegeven downloadbare content.

Volgens dezelfde bron komt daarna AR: Survival Evolved uit als gratis game. Mocht de informatie kloppen, dan weet jij nu wat je binnenkort kun verwachten van Epic.