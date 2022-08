Deze helikopter is gebaseerd op een zeldzame Bentley

Een vleugje Bentley in een helikopter. Dat is de nieuwe Sikorsky S-76.

Als miljonair heb je niet alleen een Bentley (of Rolls-Royce) onder je gat. Daar hoort natuurlijk ook een jet of helikopter bij. Dat zit in dit geval wel goed met deze aangepaste Sikorsky S-76 van Flexjet. Deze nieuwe helikopter combineert namelijk deze twee werelden.

De heli is gebaseerd op de zeldzame Bentley Mulliner Bacalar. Een cabrio van het luxe Britse automerk waarvan er slechts 12 bestaan. Het interieur is overgenomen en in de helikopter geplakt. Dat betekent dat vervoer van A naar B aan boord van de heli alles behalve een straf is.

Prachtige lederen materialen zorgen ervoor dat je in alle luxe en comfort plaats kunt nemen in de Sikorsky S-76. Het merk presenteert de helikopter dit weekend op Pebble Beach in Monterey. Een plek waar nieuwe auto’s gepresenteerd worden en waar veel luxe auto’s worden geveild. Het is ook de plek waar veel mensen met geld rondlopen. Het soort publiek dat zich ook een dergelijke helikopter kan veroorloven.

Met meerdere in leder gehulde stoelen aan boord van de Sikorsky S-76 is het ook geen probleem om vrienden en familie mee te nemen. Voor een toffe vlucht met uniek uitzicht, of daadwerkelijk naar een bestemming.