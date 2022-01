Deze high-tech badkuip levert ultieme luxe tegen flinke prijs

Afbeeldingen via Kohler

Sanitair is al lang geen simpel porselein meer, zo bewijst Kohler met deze extreem high-tech bad Stillness en bijbehorende app.

Soms is even douchen niet genoeg en wil je een extra stapje richting relaxatie-stad zetten. Een goed warm bad is dan de beste optie. Maar het kan nóg beter. Kohler kondigt een high-tech badkuip aan voor de ultieme badervaring, zeker in combinatie met de speciale app en bedieningspaneel. Je moet er overigens wel flink wat voor over hebben..

Kohler Stillness-bad levert ultieme luxe

Het vrijstaande bad van Kohler genaamd Stillness is helemaal ingericht op de techliefhebber die af en toe lekker tot rust wil komen. Het geheel kost wel ruim €7000 euro. Maar dan heb je ook wat! Het bad kan namelijk allerlei extreem luxe taakjes uitvoeren.

Denk aan het uitstoten van rustgevend aromatisch stoom. Er zitten speciale lichten in die de indruk wekken dat je in een mistige oase aan het badderen bent. Er is zelfs een variant die doelbewust overloopt in een houten stellage voor een waterval in je high-tech badkamer.

Speciaal paneel

De badkuip kan daarnaast op afstand bediend worden voor een extra laag aan luxe. Voor bijna €2400 wordt het Kohler-bad gekoppeld aan het PerfectFill-systeem. Dit speciale paneel heeft een ingebouwde slimme assistent die spraakopdrachten verstaat.

Zo kun je hands-free of via de app alvast de opdracht geven om het bad te vullen. Dat gaat door middel van speciale kranen en een elektronische aansturingen. Maar er is meer! Je kunt via de app instellen hoe vol het bad moet worden en zelfs welke temperatuur je wilt.

De luxe badset voor grofweg €9500 komt ergens in de loop van 2022 uit.

