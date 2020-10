Deze Instagram easter egg moet je uitproberen - Apparata

Herinneringen ophalen met deze Instagram easter egg. Daarmee staat het Amerikaanse bedrijf stil bij de oprichting.

Schrik niet. Het is dit jaar alweer 10 jaar geleden dat Instagram werd opgericht. Feel old yet? Wat ooit begon als een grappig platform om foto’s met lelijke filters op te delen, is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van een miljardenbedrijf. En niet zomaar een bedrijf. Facebook kocht Instagram enkele jaren geleden. Een financiële meesterzet.

Door de jaren heen heeft Instagram de nodige make-overs gekregen. Of dat een positief of een negatief ding is laten we even in het midden. Niet elke update was even briljant. Ook wisselde Insta regelmatig van logo. Om stil te staan bij het 10-jarige bestaan van Instagram is er een grappige easter egg verzonnen. Je kunt het icoontje op je smartphone van Instagram aanpassen.

Het huidige logo is te vervangen voor het allereerste logo uit oktober 2010. Maar er zitten ook testlogo’s tussen, of het huidige logo in een totaal ander kleurtje. Een grappige manier om je smartphone op te leuken. Het is ook een knipoog naar het verleden. Kun jij je nog een Instagram voorstellen zonder advertenties, Stories, video’s en influencers?

De Instagram easter egg is beschikbaar op de laatste versie van de app voor Android en iOS. Hoe het werkt zie je in het filmpje hieronder.