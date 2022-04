Deze koffer past perfect in je Porsche 911

En dat is geen toeval. Want de koffer is in samenwerking met Porsche speciaal voor de 911 bedacht.

Op vakantie gaan met een Porsche 911 is in principe geen probleem. Maar de bagage meenemen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zoek maar eens een rugzak of koffer die gevuld en wel in de bagageruimte past. Dat is nog best even tobben! Maar Porsche heeft in samenwerking met Rimowa de perfecte 911 koffer bedacht.

De koffer is zo ontworpen dat deze subliem past in de bagageruimte van een 911. Deze samenwerking is bekendgemaakt onder de naam Rimowa x Porsche Hand-Carry Case Pepita. Het mooie aan dit geheel is dat de koffer in gelimiteerde oplage op de markt komt. Dat maakt het extra bijzonder.

Niet alleen het nieuwste type 911 is geschikt voor de Porsche koffer. Vanaf de 996 generatie kun je de koffer kwijt in je 911. Voor de oudere modellen met nog een luchtgekoelde motor is het mogelijk om de koffer achter de stoelen te positioneren. Kortom met elke variant van de 911, jong of oud, kun je het reisproduct meenemen.

Er worden slechts 911 exemplaren van de reiskoffer gemaakt. Een toepasselijk aantal uiteraard. Je kunt de koffer bestellen via de Porsche Online Store vanaf 21 april.