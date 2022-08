Deze legostenen zijn briljant!

Alsjeblieft Lego, ga deze legostenen maken.

Dit zijn namelijk niet legostenen die gemaakt zijn door Lego zelf. Nee, een overenthousiaste fan heeft zijn ding gedaan. En die fan is toevallig een ingenieur dat het volgende resultaat heeft opgeleverd. James Brown heet hij en hij houdt ervan om rare displays te bouwen. Zoals animatronische schedels, of mechanische bit-flipping cellulaire automaten. Of, in dit geval, een hele computer in een legoblokje.

Gave legostenen

Met de stenen breng je Lego (nog) meer tot leven. Wat we hier hebben zijn klassieke Lego-computers uit onze kindertijdruimteschepen, die nu op briljante wijze tot leven zijn gebracht. Ze tonen nep-radarscans, scrollende tekst en zelfs een interactief eerbetoon aan de Death Star-loopgraaf die zich richt op de computer die beweegt wanneer je de blootgestelde Lego-noppen aanraakt.

Dat is toch geweldig, het hele ding wordt ook aangedreven door echte legostenen. Namelijk de vintage 9V-batterijdoos en stenen met elektrische contacten die Lego in de jaren ’90 stopzette. Het is genoeg om een ​​72 x 40-pixel OLED-scherm en een STM32-microcontroller met een 48MHz Arm Cortex-M0-processor en 16K flitser van stroom te voorzien. En die grafieken die je ziet? Afgezien van Doom, wat een live videostream naar de steen was. Hij schreef zelf de programma’s voor deze kleine computer. Gaat wat tijd inzitten, maar het resultaat mag er zijn.

Very happy about this. pic.twitter.com/1FofmKbqJP — James Brown (@ancient_james) June 7, 2022

Idee

Het idee kwam toevallig bij de ingenieur op. Vorig jaar was hij aan het browsen op AliExpress toen hij een aantal ongelooflijk kleine en goedkope 0,42-inch OLED-schermen zag. “Dat is ongeveer zo groot als een keycap”, dacht hij. Hij zou een mechanisch toetsenbord bouwen met een scherm onder elke toets, hield hij zichzelf voor, maar het project verliep traag. Nu is het dan toch af.