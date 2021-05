Deze Netflix functie maakt de stap naar Android - Apparata

Je kunt strak ook op Android gebruikmaken van de Netflix Play Something mogelijkheid. Dit moet je weten.

Eerder dit jaar ging Netflix publiekelijk live met de Play Something feature. Met deze functie is het mogelijk om een willekeurige film of serie te kijken. Netflix bedient jou, in plaats van dat je zelf iets uitzoekt. Op basis van je kijkhistorie selecteert het algoritme een film of serie waarvan Netflix denkt dat jij dat wel leuk gaat vinden. De vraag is natuurlijk of het ook echt zo werkt, maar dat geheel terzijde.

Netflix Play Something op Android

De feature werd aanvankelijk uitgerold op de Netflix app op de televisie. Nu is echter bekendgemaakt dat de Netflix functie Play Something ook de overstap maakt naar het mobiele besturingssysteem van Google. Dat betekent dat je vanuit de Android app een willekeurige film of serie kunt gaan kijken. Oftewel, lekker neerploffen op de bank met je tablet. Netflix opstarten en zonder nadenken iets gaan kijken. Klinkt goed.

iOS-gebruikers moeten vermoedelijk nog even geduld hebben. De kans is klein dat de Amerikaanse streamingdienst iOS gaat overslaan. Hoewel officieel nog niet duidelijk is wanneer iOS aan de beurt is lijkt dit een kwestie van tijd. Kortom, even wachten! Op Android kun je in elk geval aan de slag met Netflix Play Something. Succes. (via Engadget)