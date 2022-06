Deze NFT komt met een gratis auto!

Jij kunt de eigenaar worden van een zeer exclusieve NFT met een Chevrolet Corvette erop – inclusief de auto zelf!

NFT’s zijn heet. Er wordt grof geld betaald voor Non Fungible Tokens om een bijzonder item in de blockchain te bezitten. Zodoende springen grote bedrijven aan boord en worden NFT’s steeds vaker gebruikt om iets te promoten. Autofabrikanten hebben de weg naar NFT’s gevonden en zo vindt Chevrolet het ook tijd om eens een NFT uit te brengen als promotiemateriaal voor de nieuwe Chevrolet Corvette Z06.

Chevrolet Corvette NFT

De NFT in kwestie is zoals onderstaand, een virtuele afbeelding van een Chevrolet Corvette Z06 in een met neon verlichte stad. Het kunstwerk is het werk van ene @xsullo, online-pseudoniem van Nick Sullo. Op een aankomende veiling van SuperRare kun je deze NFT binnenkort bezitten en er komt er maar één van.

Auto inbegrepen

Voor de autofanaat wordt het echter nog leuker. De NFT gaat je waarschijnlijk een aardige som geld kopen en je mag alleen betalen in Ethereum (wat vaker dan niet bijna altijd gebeurt bij NFT’s), maar je krijgt een Chevrolet Corvette Z06, een échte auto, gratis bij de NFT! En niet zomaar eentje die ze bij een Texaanse Chevrolet-dealer vandaan plukken, nee, een unieke Chevrolet Corvette Z06. De enige ooit die uitgebracht zal worden in de gifgroene kleur die je op de NFT ziet. Inclusief een chassisnummer in binaire code en een markering als optie op de auto waarmee aangeduid wordt dat deze auto gepaard is met de NFT.

Wat dit geintje gaat kosten is niet bekend, want het is een veiling. We doen wel alvast de voorspelling dat het geen goedkope opgave gaat worden en potentiële klanten voor een Chevrolet Corvette Z06 beter niet kunnen wachten wat deze NFT op gaat leveren.