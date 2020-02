Deze nieuwe Samsung TV’s komen bij ons op de markt

Toe aan een nieuwe tv en heb je een voorkeur van Samsung? Dit worden de nieuwste televisies.





Op het Samsung Forum in het Mediterrane Conferentiecentrum in Valletta, Malta heeft het Zuid-Koreaanse techbedrijf de portfolio van televisies voor Europa uitgebreid.

Het merk deed onder meer uit de doeken dat het vlaggenschip, de Q950TS QLED 8K-tv 2020, in ons continent op de markt komt. De Q950 QLED 8K-tv zal verkrijgbaar zijn in 65, 75 en 85-inch. Neusje van de zalm van deze televisie is zijn Infinity Screen. De TV heeft een screen-to-body ratio van 99 procent. Verder heeft de televisie een profiel van 15mm en zes ingebouwde speakers.

Naast de Q950 heb je ook de Q900TS en de Q800T. Deze televisies komen in formaten van 55 tot en met 98-inch. Verder bestaat de QLED 4k line-up voor dit jaar uit de Q60T-, Q70T-, Q80T-, Q90T- en Q95T-modellen. Verkrijgbaar in varianten van 43 tot en met 85-inch.

Wil je liever wat unieks in de woonkamer dan kun je ook bij Samsung terecht. Het merk lanceert dit jaar zijn eerste design-frist tv genaamd The Serif. Verkrijgbaar in 43, 49 en 55-inch in de twee nieuwe kleuren Cloud White en Cotton Blue. Ook is The Frame in formaten van 32- en 75-inch te koop.

Disney+

Samsung heeft een samenwerking lopen met Disney+. De streamingdienst zal vanaf 24 maart in Europa uitgerold worden (in Nederland is het al maanden beschikbaar) en komt de dienst ook beschikbaar op de slimme televisies van Samsung.