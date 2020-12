Deze Nintendo 64 is kleiner dan de controller zelf - Apparata

Deze moeten we je even uitleggen. Er is een Nintendo 64 die kleiner is dan de oorspronkelijke controller van de console.

De Nintendo 64 zag in 1996 het licht. De controller was destijds zeker niet kleinere dan de (grote) console destijds was. Natuurlijk is er in meer dan 20 jaar een hoop gebeurd. Iemand heeft het voor elkaar gekregen een eigen 64 zo klein te maken dat het apparaat kleiner is dan de controller waar ‘ie mee kwam.

Nintendo 64

Dit is geen nieuwe computer met een Nintendo 64 als emulator. Nee, dit is nog veel briljanter. Modder GmanModz heeft een zaag gezet in een daadwerkelijke origineel exemplaar. Alle overbodige zaken zijn weggelaten om de console zo klein mogelijk te maken. Een bijzonder pittige uitdaging, maar het is de modder gelukt.

Natuurlijk hebben er wel aanpassingen moeten plaatsvinden om het allemaal goed te krijgen. Er is flink wat soldeerwerk aan te pas gekomen. Ook zijn er sommige onderdelen vervangen. De joysticks zijn bijvoorbeeld afkomstig van een Nintendo Switch. De 64 zit in zijn eigen behuizing met een 3,5-inch groot schermpje eromheen. Je kunt gamen op een resolutie van 320 x 240.

En daarmee heb je een Nintendo 64 die bijna in je broekzak past. Niemand die ooit dacht dat dit mogelijk zou zijn. (via Input)