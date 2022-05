Deze Omega Speedmaster van een astronaut is te koop

Heritage Auctions

Veel goud, lekker patserig en duur. Hiernaast kan je ook nog stoer doen over dat deze Omega Speedmaster van een astronaut was.

Klassieke klokjes, we houden er van. Dat is zeker het geval met dit exemplaar. Tevens omdat het een horloge is van een astronaut, namelijk Michael Collins. Hij was een van de astronauten die als eerste op de maan landden met de Apollo 11-missie van NASA. Hij had deze Omega Speedmaster mee en later kreeg hij als cadeau een gouden variant met speciale gravering. Deze gaat nu verkocht worden.

Omega Speedmaster van een astronaut

De Speedmaster van Omega staat in de geschiedenisboeken als het eerste horloge dat op de maan was. We kennen natuurlijk alle astronauten en minder de horloges. Collins werd vergezeld door Neil Armstrong en Edwin Aldrin. De Speedmaster gaat dus de verkoop in, ongeveer een jaar na zijn overleden. Collins is 90 jaar oud geworden. Het horloge zal online geveild worden via veilingplatform Heritage Auctions.

De NASA heeft veel horloges getest tijdens vluchten in de ruimte. De Speedmaster van Omega werd destijds gekozen om mee te gaan naar de maan. Gedurende de missie droeg de astronaut referentie 145.012-68. Veilig terug op aarde werden de drie astronauten uitgenodigd voor een diner om de missie te vieren. De astronauten kregen, evenals president Nixon, een gouden variant van de Omega Speedmaster uitgereikt ter ere van de missie.

Uniek

De horlogemaker produceerde 1014 stuks van de gouden Speedmasters. Ook werden er 34 gemaakt voor alle betrokkenen bij de Apollo 11-missie. Op deze horloges zijn nummers en de naam van de astronaut gegraveerd. Op dit moment is de veiling al begonnen en staat het eerste bod boven de 100.000 dollar. De gemiddelde opbrengst van een dergelijk horloge is 50.000 dollar, maar het maakt het extra speciaal als het van een astronaut is geweest.