Deze peperdure smartphone heeft als eerste échte optische zoom

De Sony Xperia 1 IV heeft een primeur met wat naar eigen zeggen ’s wereld eerste optische zoom in een smartphonecamera is.

Sony maakt wellicht niet de meest populaire smartphones, maar met de nieuwe Xperia boort de Japanse techgigant een belangrijke niche aan: fotografen. De Xperia 1 IV zou als eerste ter wereld echte optische zoom in een smartphone verwerken. En dat is natuurlijk de droom van iedere fotograaf die graag plaatjes schiet met een smartphone maar de kwaliteit van een spiegelreflexcamera verwacht.

Échte optische zoom

Naar eigen zeggen heeft de Xperia 1 IV dus “de eerste échte optische 85-125mm-zoomlens ter wereld”. Maar wat betekent dat precies? Er zijn in principe twee manieren om in te zoomen met een camera. Optisch en digitaal.

Bij die laatste categorie wordt het beeld digitaal vergroot. Dat is een goedkope en gemakkelijke manier om een beeld te vergroten, maar kan afhankelijk van de kwaliteit van de software ook een slechte beeldkwaliteit veroorzaken.

Optische zoom is onder camera-buffs de échte manier van zoomen. Hierbij wordt de brandpuntafstand aangepast. De lens beweegt dus om dichter of verder van de sensor af te positioneren. Maar dat is natuurlijk heel lastig in een compacte cameramodule van een smartphone. Het komt dus vooralsnog ook letterlijk niet voor dat smartphones optische zoom gebruiken.

Afbeeldingen via Sony

Sony Xperia 1 IV

Sony heeft dus een technisch wonder waargemaakt met de Xperia 1 IV. De hoofdlens kan tussen de 3,5 en 5,2 keer zoomen, wat vrij beperkt is vergeleken met echte camera’s. Desalniettemin heeft Sony een primeur te pakken.

Verder is de 6,5-inch-smartphone uitgerust met een gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1, 12GB RAM, 512GB opslagruimte, een 5000mAh-accu en een IP68-rating.

Dat gaat je daarentegen ook behoorlijk wat kosten. De smartphone kost grofweg $1.600, omgerekend waarschijnlijk hetzelfde bedrag in euro’s. Het toestel komt vanaf 1 september uit, al is nog niet duidelijk of hij ook in de Benelux beschikbaar zal zijn.